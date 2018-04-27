Ремонт Шулявского моста в Киеве: журналисты показали схему объездных транспортных маршрутов (видео)

Отмечается, что работы, которые должны продлиться 17 месяцев, могут растянуться на несколько лет.

С первого мая в Киеве будет начат ремонт Шулявского путепровода, который обещают завершить за 17 месяцев. Журналисты программы «ДжеДаі» проанализировали объездные маршруты, которые подготовили чиновники, чтобы уберечь город от транспортного коллапса.

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В сюжете напоминается, что движение по улице Александра Довженко к улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет происходить по улицам Антона Цедика (бывшей улице Эжена Потье) и Петра Нестерова (с выездом на проспект Победы), Гарматной, Выборгской и возвращением на улицы Вадима Гетьмана.

От улицы Вадима Гетьмана к улице Александра Довженко (в сторону улицы Елены Телиги) можно будет выехать на проспект Победы, пересечь его с помощью светофора, и выехать на улицу Довженко. Односторонними будут улица Антона Цедика (Эжена Потье) к улице Петра Нестерова, и оттуда - в направлении проспекта Победы (там также будет установлен светофор);

Отмечается, что среди трех вариантов развязок чиновники выбрали клеверную – для ее строительства потребуется снести цех бывшего завода «Большевик».

Киевляне началу ремонтных работ, традиционно, не слишком рады. Журналисты в то же время, указали, что подрядчика для выполнения работ еще не выбрали, а торги которые уже прошли, еще должен проверить АМКУ. Поэтому, вполне вероятно, что строительство растянется на несколько лет.

Как сообщал УНИАН, в столице с 27 апреля в связи с капитальным ремонтом будет частично ограничено движение на Набережном шоссе, а с 1 мая начнется подготовка к реконструкции Шулявского путепровода.