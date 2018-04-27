Ям нет: «Укравтодор» отчитался о ремонте трассы Киев-Одесса (фото)

Ведомство заявляет о ликвидации ям и обеспечении проезда по всей протяженности дороги Киев-Одесса в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») заявляет о ликвидации ям и обеспечении проезда по всей протяженности дороги М-05 Киев-Одесса в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей, сообщила пресс-служба агентства.

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«Аварийный ремонт на дороге М-05 будет завершен до 1 мая. Сейчас по всей протяженности дороги М-05 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы и обеспечен проезд. На наиболее пораженных участках верхний слой дорожного покрытия полностью перестилался. В ближайшие дни завершится ликвидация мелких ям пневмоструйным методом. По всей протяженности дороги наносится разметка" – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по ликвидации аварийной ямочности и деформации покрытия было начато третьего апреля и были выполнены за счет средств на эксплуатационное содержание.

В пресс-службе также подчеркнули, что дорога М-05, которая является одним из основных транспортных коридоров страны, в последние годы находится в не самом лучшем состоянии.

«Основная причина такого состояния дороги заключается в том, что подавляющее большинство ее участков эксплуатируется со сверхнормативными сроками и уже давно требует капитального ремонта. В частности, потребность в средствах на проведение капитального ремонта на участке от Белой Церкви в Одессу составляет 16 млрд гривен. Сейчас идет активная фаза переговоров с ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и ЕИБ (Европейский инвестиционный банк) о предоставлении кредита для проведения капитального ремонта М-05 на участке дороги Белая Церковь - Умань (87 - 206 км) протяженностью 118,6 км», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал привести трассу Киев-Одесса в приемлемое состояние для проезда автотранспорта до 1 мая.

По словам Гройсмана, в середине мая будет отчет «Укравтодора» по всем участкам дорожных работ.

Справка УНИАН. Автомобильная дорога государственного значения М-05 Киев - Одесса является составной частью международного транспортного коридора европейского коридора Е95 Хельсинки - Киев - Одесса - Димитровград - Алексанруполис и имеет общую протяженность 504,6 км. Трасса проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области.