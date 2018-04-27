Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы Укртрансбезопасности

И. о. главы ведомства стал Вячеслав Дидковский.

Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Вячеслава Дидковского временно исполняющим обязанности главы службы.

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Соответствующее распоряжение Кабмина от 25 апреля обнародовано на сайте правительства.

"В связи с отстранением главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Ноняка Михаила Васильевича от исполнения полномочий по должности возложить на время его отстранения исполнение обязанностей главы Госслужбы по безопасности на транспорте на первого заместителя главы указанной Службы Дидковского Вячеслава Николаевича», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Кабмин одобрил предложение министра инфраструктуры Владимира Омеляна об отстранении от должности главы Укртрансбезопасность Михаила Ноняка.

Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. К тому же 6 апреля сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. За каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долл. при официальной стоимости бланка 49 гривень.

Ноняк был назначен главой Укртрансбезопасности 20 апреля 2016 года.