В Киеве начинается масштабная реконструкция Шулявского моста: когда, где и как изменится движение транспорта

В КГГА отметили, что для регулирования движения установят три светофора, перенесут контактную сеть для движения троллейбусов и вынесут из радиуса проведения реконструкции мафы.

Сегодня в Киеве должна начаться подготовка к масштабной реконструкции «уставшего» Шулявского путепровода. По оценкам городских властей, работы будут длиться примерно 17 месяцев – в течение этого времени одна из важнейших транспортных артерий города будет полностью или частично перекрыта.

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Как уточнил корреспондент УНИАН в пресс-службе КГГА, в этом месяце будут осуществляться работы по реорганизации дорожного движения, а само движение по мосту закроют не раньше июня.

УНИАН собрал все, что нужно знать киевлянам и гостям столицы в связи с масштабным ремонтом Шулявского моста, а также подготовил подробную схему объездных маршрутов, по которым городской транспорт в этой части города будет следовать в течение следующих месяцев.

В КГГА отметили, что для регулирования движения установят 3 светофора, перенесут контактную сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесут мафы из радиуса проведения реконструкции.

Согласно подготовленной чиновниками схеме, движение по улице Александра Довженко до улицы Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет осуществляться по улицам Антона Цедика (бывшей улице Эжена Потье) и Петра Нестерова (с выездом на проспект Победы), Гарматной, Выборгской с последующим возвращением на улицу Вадима Гетьмана.

От улицы Вадима Гетьмана к улице Александра Довженко (в сторону улицы Елены Телиги) можно будет выехать на проспект Победы, пересечь его с помощью светофора, и выехать на улицу Довженко. Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) к улице Петра Нестерова, и оттуда - в направлении проспекта Победы (там также будет установлен светофор).

Троллейбусы, курсирующие со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана, будут иметь конечную остановку «Индустриальный мост»; со стороны ул. Телиги по ул. Довженко - «Ивана Гонты». Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

При этом движение транспорта по путепроводу через проспект Победы планируется начать уже до конца этого года.

Последний раз Шулявский мост реконструировали примерно 30 лет назад. Путепровод уже несколько лет находился в аварийном состоянии. Его бетонные опоры были повреждены в ходе нескольких случившихся под ним пожаров.

В конце февраля 2017 года часть Шулявского мостового путепровода рухнула, обломками задело одно авто. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая моментально стала крылатой: он заявил, что путепровод "устал".

Уже в феврале этого года на Шулявском путепроводе прямо из асфальта вылезла арматура, что повлекло за собой повреждение колес более десятка автомобилей.

В Киевской горгосадминистрации еще в мае прошлого года сообщили, что экспертами определен финальный вариант реконструкции Шулявского путепровода. Объект планировали реконструировать за 12 месяцев, стоимость проекта оценили в 400 млн грн.

Предполагалось, что после реконструкции Шулявский путепровод станет современной магистралью с достаточно высокой пропускной способностью. Однако работы на путепроводе в прошлом году так и не были начаты.

Тем не мерее, мэр Киева Виталий Кличко 18 апреля сообщил о планах городской власти начать ремонт Шулявского моста уже в этом году. Ориентировочная стоимость работ составит около 1,5 млрд грн.

Среди трех вариантов развязок чиновники выбрали клеверную – для ее строительства потребуется снести цех бывшего завода «Большевик».

Журналисты программы "ДжеДаи", тем временем, отмечают, что подрядчика выполнения работ еще не выбрали, а торги которые уже прошли, еще предстоит проверить АМКУ. Поэтому, вполне вероятно, что строительство растянется на несколько лет.