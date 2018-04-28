Жители оккупированного Донецка сообщили о частичном восстановлении связи Vodafone

По сообщениям, связь Vodafone в оккупированном Донецке возобновилась, однако не у всех.

Жители оккупированного Донецка сообщили о появлении мобильной связи Vodafone в городе.

Как передает Радио Свобода, в Кировском районе около 23:00 сигнал внезапно восстановился на полную мощность, сейчас телефоны показывают полную шкалу. Жители Буденновского района также сообщают о восстановлении связи.

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Другие жители сообщают, что в Калининском и Киевском районах связи так и нет. Перед этим в социальных сетях некоторые пользователи сообщали, что связь возобновилась, однако не у всех.

Связь Vodafone Украина исчезла на оккупированной территории Донецкой области 11 января 2018 года. Вопрос неоднократно выносился на переговоры в Минске. В последние дни, как сообщала СММ ОБСЕ, специалисты оператора смогли проинспектировать оборудование на неподконтрольной территории. В Vodafone эту информацию не подтверждал.