Не хватает места: около 200 разгневанных пассажиров заблокировали два поезда из Львова (видео)

Блокирование продолжалось более полутора часов. В 20:40 людям пообещали, что к поезду добавят еще два вагона.

Около 19:00 пятницы, 27 апреля, на железнодорожной станции "Скнилов" во Львове около 200 разъяренных пассажиров вышли из электрички Львов-Мукачево и заблокировали ее движение. Люди сетовали, что четыре вагона очень переполнены, пассажирам не хватает места, поэтому требовали добавить вагонов в поезда.

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Как сообщил в Facebook пользователь Роман Спивак, на станции Скнилов 4-вагонный поезд Львов-Лавочное догнал предыдущий тоже 4-вагонный Львов-Мукачево, который отправился из Львова на 40 минут быстрее, и оба заполненных людьми поезда были заблокированы.

Как сообщает "Варта 1" в Facebook, на место блокирования выехала полиция. Блокирование продолжалось более полутора часов. В 20:40 людям пообещали, что к поезду добавят еще два вагона. Движение по железнодорожным путям было восстановлено.

Как сообщал УНИАН, Гройсман посоветовал руководству «Укрзализныци» ежемесячно ездить на поездах.