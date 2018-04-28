В Vodafone подтвердили завершение ремонта сети на неподконтрольной территории Донбасса

В оккупированных районах Луганской области восстановили мобильную связь оператора «Vodafone Украина» 24 апреля.

В Vodafone подтвердили завершение ремонта сети на неподконтрольной Украине территории Донецкой области.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь компании Виктория Рубан.

«Сегодня ночью закончили технический мониторинг сети на неподконтрольной территории Донецкой области. Связь должна появиться, по крайней мере там, где осталось работоспособное оборудование. Вопрос, надолго ли... Остается надеяться на здравый смысл», – отметила она.

Как ранее сообщал УНИАН, жители оккупированного Донецка ночью подтвердили восстановление мобильной связи в некоторых районах города.

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Связь «Vodafone Украина» исчез на оккупированной территории Донецкой области 11 января 2018 года. Вопрос неоднократно выносился на переговоры в Минске. В последние дни, как сообщала СММ ОБСЕ, специалисты оператора смогли проинспектировать оборудование на непідконтрольній территории. Сам Vodafone состоянию на 17:00, эту информацию не подтверждал.

В оккупированных районах Луганской области восстановили мобильную связь оператора «Vodafone Украина» 24 апреля.