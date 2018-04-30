Оккупанты щеголяют подсветкой Крымского моста (фото, видео)

Появились кадры включения иллюминации Крымского моста оккупантов.

Оккупанты провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки Крымского моста.

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Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка – синим, железнодорожная – красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок – белым. Об этом сообщается на сайте Крымского моста.

"В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста", - говорится в сообщении.

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.