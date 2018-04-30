Tesla теряет $6,5 тысяч в минуту - Bloomberg

Агентство отмечает, что такими темпами у Tesla по итогам 2018 года не останется наличных денег, если компания не привлечет в ближайшее время дополнительное финансирование.

Компания Tesla американского бизнесмена и инженера-изобретателя Илона Маска каждую минуту теряет $6,5 тыс.

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Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что такими темпами у Tesla по итогам 2018 года не останется наличных денег, если компания не привлечет в ближайшее время дополнительное финансирование.

Tesla уже пять кварталов подряд заканчивает с отрицательным показателем свободного денежного потока.

Bloomberg напоминает, что по итогам 2017 года у Tesla было $3,4 млрд наличных средств. При этом долг компании составил $9,4 млрд.

Напомним, ранее акционеры Tesla одобрили новую систему вознаграждения для гендиректора компании Илона Маска. Оплата его работы будет осуществляться только при полном достижении Tesla намеченных на ближайшие 10 лет целей: роста капитализации до $650 млрд, а также увеличения выручки и EBITDA.