На киевском Подоле расширили пешеходную зону и изменили схему движения транспорта

Для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили два светофора и модернизировали еще шесть.

С 1 мая на Подоле расширена пешеходная зона на Контрактовой площади и усовершенствована схема движения транспорта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, новая схема будет способствовать уменьшению пробок на дорогах и создаст комфортные условия для пешеходов.

«Одним из приоритетов для городской власти является улучшение условий для пешеходов и создание публичных пространств. В прошлом году на Подоле стартовал первый этап реорганизации дорожного движения, который заключался в создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. Новая схема доказала свою жизнеспособность - многие водители отказались от транзитного движения через Подол. Сейчас мы водим второй этап - более масштабный. Он предполагает не только расширение пешеходной зоны, но и сокращение пробок на Подоле», - сказал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, с Контрактовой площади будут убраны бетонные блоки, ограждавшие транзитный проезд перед центральным корпусом Киево-Могилянской академии. Отныне будет перекрыт заезд на площадь с улицы Ильинской. Останется (но будет отгорожен) транзитный проезд по улице Григория Сковороды. Поэтому к пешеходной зоны будет присоединен комплекс Братского монастыря Киево-Могилянской академии.

Теперь транспорт, который двигался перед Киево-Могилянской академией, будет двигаться с другой стороны квартала, по улице Волошской, направление движения которой меняется на противоположное. Также на улице Набережно-Крещатицкой планируется уменьшить пробки благодаря переносу левого поворота на Подол с улицы Спасской на улицу Хорива.

Для организации новой схемы движения установили 340 дорожных знаков, построили два светофора и шесть модернизировали.

С улицы Набережно-Крещатицкой на улицу Хорива будет левый поворот с двух полос, который будет регулироваться светофором. Левый поворот на улицу Спасскую закрыт. Это позволит создать накопительную полосу для транспорта, выполняющего левый поворот и разворот с улицы Набережно-Крещатицкая, что уменьшит длину пробок, которые в утренние часы пик достигают моста Метро.

Левый поворот с улицы Верхний Вал на улицу Межигорскую будет проходить через улицы Константиновскую и Хорива, что существенно сократит длину пробок на улицах Верхний Вал и Глубочицкой в вечерние часы пик. А перенос части потока в сторону Куреневки на улицу Волошскую разгрузит улицу Межигорскую.

Еще одно новшество - установлены разделители потоков на улице Хорива между улицами Межигорской и Константиновской, сообщил заместитель председателя КГГА. Это решило проблему с припаркованными авто, которые были причиной здесь постоянных пробок.

Следующими этапами реорганизации движения на Подоле является изменение направления улицы Андреевской и проезда Боричев спуск - улица Набережно-Крещатицкая и Братская. Это увеличит пропускную способность Почтовой площади. Также планируется перенести конечную остановку трамваев с улицы Спасской ближе к Контрактовому дому.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Киеве должна начаться подготовка к масштабной реконструкции «уставшего» Шулявского путепровода. По оценкам городских властей, работы будут длиться примерно 17 месяцев – в течение этого времени одну из важнейших транспортных артерий города будет полностью или частично перекрыто.