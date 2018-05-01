В Киеве завтра ограничат движение транспорта на бульваре Академика Вернадского

17:17, 01 мая 2018
Транспорт/Связь
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Ограничения будут действовать с 8.00 до 18.00 / фото profidom.com.ua

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Как сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор» 2 мая с 8.00 до 18.00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта на бульваре академика Вернадского (нечетная сторона) на участке от улицы Семашко до улицы академика Крымского.

Предприятие просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Теги: #ремонт#Киевавтодор