Железнодорожники восстановили 253 поврежденных объекта на востоке Украины

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на департамент путей ведомства сообщили, что, в целом, железнодорожная госадминистрация оценивает затраты на восстановление поврежденных 369 объектов путевого хозяйства на сумму около 18 млн грн.

Согласно сообщению, железнодорожники восстановили 57 объектов путевого хозяйства на сумму около 4,8 млн грн на одном из крупнейших участков Донецкой железной дороги - Краснолиманской дирекции железнодорожных перевозок из 79, поврежденных в ходе боевых действий на востоке.

В сообщении подчеркивается, что с целью обеспечения бесперебойного процесса перевозок пассажиров и грузов, железнодорожники собственными силами и в кратчайшие сроки восстанавливают пути и другие важные инфраструктурные объекты, поврежденные в результате боевых действий.

«В целом для восстановления всех поврежденных объектов Краснолиманской дирекции будет потрачено ориентировочно 6 млн грн», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в конце октября на совещании с участием представителей Южной, Приднепровской и Донецкой железных дорог была достигнута договоренность до 15 ноября восстановить стратегически важные объекты Краснолиманской дирекции ж/д перевозок.

Читайте такжеУкраина потратит 300 млн гривень на восстановление освобожденных территорий Донбасса«Полностью завершить ремонт путей и восстановить поврежденные здания, в частности, станций Новозолотаревка и вокзала станции Рубежное, железнодорожники планируют до 25 декабря», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. Краснолиманская дирекция - это один из крупнейших участков Донецкой железной дороги, в которую входят 74 станции, в том числе 29 грузовых станций, а общая длина путей составляет 2789 км.