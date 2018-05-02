"Стройка века" кипит: как выглядит Крымский мост накануне открытия (видео)

Блогер рассказал, что строители занялись покраской пролетных арок Крымского моста.

Накануне открытия Крымского моста, которым оккупанты соединят аннексированный полуостров с материковой частью России, строители начали бетонировать опоры.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное блогером Игорем Корсаковым, который периодически снимает "стройку века".

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.

Ранее в сети появилась информация о том, что Крымский мост уже дал трещину, так и не дождавшись открытия. "256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Всё это неспроста" - сообщил пользователь Крымец в Twitter.

Вскоре блогер Игорь Корсаков заявил, что никаких трещин на 256-й опоре Крымского моста нет, и показал соответствующее видео.