Студенты с 18 ноября смогут покупать через интернет льготные билеты на поезда

Студенты и учащиеся профессионально-технических учебных заведений, данные которых внесены в Единую государственную электронную базу Министерства образования и науки Украины, с 18 ноября этого года смогут покупать льготные железнодорожные билеты по интернету через официальный сайт "Укрзализныци".

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщили, что для покупки льготного билета через интернет студентам и учащимся профтехзаведений необходимо указать серию и номер студенческого билета, а также фамилию и имя для сверки с Единой государственной электронной базой по вопросам образования.

«Если студенческий билет будет подтвержден базой, пассажир сможет оформить льготный проездной документ. В случае отсутствия указанных данных Минобразования советует студентам или учащимся обратиться в администрацию учебного заведения, где они проходят обучение», - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что студентам дневной формы обучения вузов I-IV уровней аккредитации и учащимся профессионально-технических учебных заведений независимо от форм собственности в течение года предоставляется 50%-ная скидка на проезд в общих и плацкартных вагонах, вагонах второго и третьего класса всех категорий поездов междугородного сообщения и во всех вагонах региональных поездов.

Читайте также"Укрзализныця" с 1 ноября оборудует все скоростные поезда POS-терминаламиПо данным пресс-службы, в целом с начала 2014 года пассажиры купили и забронировали через интернет 4,7 млн железнодорожных билетов, почти 2,6 млн из них - электронные.

Как сообщал УНИАН, электронный билет действует на 91 пару поездов внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от их общего количества.

Справка УНИАН. Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци" - booking.uz.gov.ua. Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, поступающего на электронную почту клиента.

На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.