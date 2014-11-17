Южная железная дорога с 29 ноября запустит дополнительный поезд Харьков - Ужгород

Южная железная дорога (ЮЖД) для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в западном направлении назначила дополнительный поезд № 225/226 по маршруту Харьков - Ужгород - Харьков, который начнет курсировать с 29 ноября через день, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, поезд № 225/226 по маршруту Харьков – Ужгород будет отправляться в 23:07 и прибывать в Ужгород в 03:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:17 и прибывать в Харьков в 14:30.

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«Воспользоваться поездом смогут также жители Сум и области», - подчеркивает пресс-служба.

Также сообщается, что на участке Киев - Ужгород поезд будет останавливаться на станциях Казатин, Винница, Жмеринка, Хмельницкий, Тернополь, Злочев, Львов, Стрый, Сколе, Славское, Воловец, Свалява, Карпаты, Мукачево, Батево.

В настоящее время в западном направлении курсирует ежедневный фирменный поезд №111/112 сообщением Харьков – Львов.

Ранее УНИАН сообщал, что «Укрзализныця» продлила курсирование дополнительного поезда из Киева в Ивано-Франковск.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей - свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.