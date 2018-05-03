Опубликовано видео полета украинского Ан-124-100 на выставке в Турции

Самолет был создан на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

Опубликовано видео показательного полета самолета Ан-124-100 на выставке Eurasia Airshow в Турции.

Ан-124-100 "Руслан" - коммерческий транспортный самолет, созданный "Антонов" на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

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Авиасалон Eurasia проводился впервые. Он проходил в период с 25 по 29 апреля в Анталии. На нем всеобщее внимание было приковано к Ан-178, который быстро поднялся в воздух и направился к побережью Средиземного моря.

Следом к старту подготовился концепт Ан-77, пилоты которого намеренно выкатились чуть ли не на середину взлетной полосы – им важно показать, какой короткий разбег у самолета. Великану понадобилось всего 350 метров, чтобы оторваться от земли.