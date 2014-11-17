Из-за боевых действий курсирование поездов Киев – Луганск и Одесса – Луганск ограничено до Красного Лимана

В пресс-службе государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили, что курсирование поезда №591 по маршруту Одесса - Луганск ограничено до Красного Лимана с 15 ноября, а поезда №520 Киев - Луганск – будет ограничено с 20 ноября.

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В частности, поезд №591 из Одессы прибывает в Красный Лиман по действующему графику в 3:49 и отправляется обратно в 16:45, а поезд №520 будет прибывать в Красный Лиман в 5:01 и отправляться обратно в 17:52.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября было возобновлено движение пассажирских поездов дальнего следования до Луганска, которое было прекращено с конца июля.

Ранее "Укрзализныця" в связи с обострением военного противостояния на востоке Украины ограничила маршрут курсирования трех пассажирских поездов в Донецкой области до Константиновки вместо Ясиноватой. В частности, это поезда № 10/9 Константиновка-Москва, № 125/126 Константиновка – Киев, № 92/91 Константиновка – Одесса.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.