«Укрзализныця» меняет цены на чай и кофе в поездах

12:30, 03 мая 2018
Транспорт/Связь
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«Укрзализныця» меняет цены на чай и кофе в поездах / фото УНИАН

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Соответствующий приказ подписан сегодня, 3 мая, сообщает LB.ua.

"Укрзализныця" устанавливает единый тариф на все поезда, включая перевозки дальнего следования и региональные филиалы. Стоимость напитков в поездах составит:

- стоимость стакана чая - 8,00 грн;

- стоимость стакана кофе - 8,00 грн;

- стоимость кофейного напитка (3 в 1) - 8,00 грн;

- стоимость воды питьевой емкостью 0,5 л (газированная и негазированная) - 8,00 грн.

Как и раньше, при оформлении билетов через интернет, пассажиры могут заранее выбрать и оплатить напитки для поездки.

Напомним, зимой в украинских поездах начали продавать книги, руководители железной дороги рассматривают также опцию бук-кросинга.

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Теги: #поезд#Укрзализныця