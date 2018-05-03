«Укрзализныця» меняет цены на чай и кофе в поездах

Чай и минеральная вода в поездах подорожают, а растворимый кофе подешевеет.

С 10 мая этого года в поездах «Укрзализныци» меняются цены на чай, растворимый кофе и минеральную воду.

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Соответствующий приказ подписан сегодня, 3 мая, сообщает LB.ua.

"Укрзализныця" устанавливает единый тариф на все поезда, включая перевозки дальнего следования и региональные филиалы. Стоимость напитков в поездах составит:

- стоимость стакана чая - 8,00 грн;

- стоимость стакана кофе - 8,00 грн;

- стоимость кофейного напитка (3 в 1) - 8,00 грн;

- стоимость воды питьевой емкостью 0,5 л (газированная и негазированная) - 8,00 грн.

Как и раньше, при оформлении билетов через интернет, пассажиры могут заранее выбрать и оплатить напитки для поездки.

Напомним, зимой в украинских поездах начали продавать книги, руководители железной дороги рассматривают также опцию бук-кросинга.