Tesla отчиталась о рекордном убытке

Американский концерн получил по итогам первого квартала текущего года убыток в $710 млн.

Американский концерн по производству электромобилей и солнечных панелей Tesla, созданной инженером и миллиардером Илоном Маском, получил по итогам первого квартала текущего года убыток в $710 млн.

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Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на отчетность компании. Отмечается, что это рекордный квартальный убыток в истории Tesla.

В январе-марте 2017 года Tesla получила убыток в размере $330 млн. Годовой убыток Tesla в 2017 году превысил отметку в $1,4 млрд.

Тем не менее, как отмечается в сообщении компании, Tesla рассчитывает выйти на безубыточность уже в III и IV кварталах текущего года.

Чтобы достичь этих показателей, концерну необходимо нарастить к лету выпуск электромобилей Tesla Model 3 до 5 тысяч штук в неделю. В настоящее время в неделю с конвейера сходит 2270 авто.

Напомним, по подсчетам Bloomberg, компания Tesla каждую минуту теряет $6,5 тыс. Агентство отмечает, что такими темпами у Tesla по итогам 2018 года не останется наличных денег, если компания не привлечет в ближайшее время дополнительное финансирование.

Tesla уже пять кварталов подряд заканчивает с отрицательным показателем свободного денежного потока. Bloomberg напоминает, что по итогам 2017 года у Tesla было $3,4 млрд наличных средств. При этом долг компании составил $9,4 млрд.