Министр инфраструктуры анонсировал инспекцию всех вокзалов Украины

По словам министра, все эти объяснения из разряда «у нас не получается привести его в порядок» - это недопустимо!

Министерство инфраструктуры намерено проинспектировать все железнодорожные вокзалы в Украине, а потом сравнить условия проживания руководства «Укрзализныци» с условиями, в которых находятся люди на вокзалах.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на слова министра Владимира Омеляна в ходе инспекции вокзала в Николаеве.

«Я откровенно недоволен состоянием вокзала в Николаеве. За почти год положительных изменений нет. Я крайне недоволен, что министр должен дважды приезжать на вокзал, дважды «наслаждаться» его состоянием. Все эти объяснения из разряда «у нас не получается привести его в порядок» - это недопустимо! Я хочу предупредить руководство «Укрзализныци», что мы проинспектируем все вокзалы в Украине, а потом зайдем к руководителям «Укрзализныци» домой и посмотрим, как живут они, и сравним, насколько это соотносится с теми условиями, в которых находятся люди на вокзале. Я думаю, что у них дома больше порядка и совсем другое состояние санузлов», - цитирует пресс-служба Омеляна.

По словам министра, «Укрзализныцей» в этом году предусмотрено 26 млрд грн капитальных инвестиций.

«За счет того, что нам удалось побороть коррупционную составляющую в распределении вагонного парка «Укрзализныци», компания ежемесячно дополнительно аккумулирует 300 млн грн, а за год это будет больше 3,5 млрд грн. Мы договорились, что эти средства пойдут именно на инфраструктуру - на рельсы, на вокзалы. Поэтому финансирование в этом году будет», - заявил Омелян.

Министр отметил, что одним из инфраструктурных проектов может стать ремонт вокзала в Николаеве.

«Но это должна быть общая работа «Укрзализныци», руководства города и начальника вокзала. Вокзал - это лицо города, Николаев уже давно требует современной постройки, которая будет соответствовать духу города и иметь оптимальную функциональную нагрузку», - отметил Омелян.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» намерена до конца этого года объединить всю сеть вокзалов в одну компанию для передачи вокзалов в концессию в связи с убыточностью их содержания.