Оккупанты перенесли завершение работ по безопасности Крымского моста

Крымский мост состоит из двух параллельных мостов – автомобильного с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожного. Движение по первому начнется в мае. Точную дату строители пока не называют.

Срок завершения работ по государственному контракту, связанному с обеспечением безопасности Крымского моста, оккупанты сдвинут на 1 декабря 2019 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, передают "Ведомости".

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Так, контракт предусматривает проведение инженерных изысканий, проектирование и оснащение Крымского моста инженерно-техническими системами обеспечения безопасности.

Ранее планировалось, что соответствующие работы на автодорожной части моста будут завершены 30 апреля текущего года, на ж/д части - к 1 декабря 2019 года.

Кроме того, сдвинут срок выполнения работ по обеспечению безопасности автомобильных подходов к Крымскому мосту — с 30 апреля на 30 сентября 2018 года.

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.