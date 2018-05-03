Бензиновый сговор: Антимонопольный комитет победил в споре с WOG  на 54 миллиона

В октябре 2016 года ряд ведущих игроков топливного рынка были оштрафованы на рекордную сумму в 204 млн грн.

Хозяйственный суд Киева подтвердил правомерность наложения Антимонопольным комитетом в октябре 2016 года 54 млн грн штрафа на частную компанию «ВОГ Ритейл» за согласованные и антиконкурентные действия на рынке моторного топлива. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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«2 мая Хозяйственный суд города Киева подтвердил правомерность решения Антимонопольного комитета о совершении компанией «ВОГ Ритейл» вместе с другими участниками рынка горючего антиконкурентных, согласованных действий и наложении на нее штрафа в размере 54,03 млн грн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2016 года АМКУ оштрафовал операторов рынка нефтепродуктов, которые являются владельцами сетей АЗС под брендами ОККО, "Параллель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн за согласованные действия при формировании розничных цен на топливо в 2013-2016 годах.

На компанию «Золотой Экватор» наложен штраф в размере 16,2 млн грн, «ВОГ Ритейл» - 54 млн грн, «ОККО Нефтепродукт» - 77,8 млн грн, «Альянс Холдинг» - 39,7 млн грн, «АМИК Украина» - 12,5 млн грн, «СОКАР Петролеум» - 2,5 млн грн, «Параллель» - 1,4 млн грн.

По информации комитета, штраф уже уплатила компания «Параллель». Ряд других компаний продолжили оспаривать штрафы АМКУ в судах. Хозяйственный суд Киева уже отказался удовлетворить иски «АМИК Украина» и «Альянс Холдинг».