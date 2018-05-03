Компания Ахметова проиграла суд в Лондоне по «Укртелекому»

В СКМ заявили, что продолжат отстаивать свою позицию в данном деле.

Высокий суд Лондона в четверг, 3 мая, отклонил заявление компании SCM Financial Overseas Limited, которая входит в группу СКМ, о направлении на новое рассмотрение в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) дела в отношении продажи «Укртелекома», в котором арбитражем ранее было вынесено решение в пользу Raga Establishment.

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Об этом сообщает пресс-служба СКМ.

Согласно сообщению, заявление было подано по процессуальным основаниям, а сегодняшнее решение никак не отразится на законности рассматриваемых претензий СКМ против Raga.

«В текущем решении указывается, что Арбитражный суд (LCIA) все же не учел «потенциально очень важные доказательства», в результате рассмотрения которых исход дела и решение арбитража могли бы быть другими», - сообщают в СКМ.

По словам директора по международным отношениям и связям с инвесторами CКM Джока Мендоза-Вилсона, компания разочарована решением Высокого суда Лондона.

«И тем не менее, это никоим образом не означает, что арбитраж LCIA пришел к правильному заключение в своём решении против СКМ. Как отметил судья, сегодняшнее решение сводится исключительно к процессуальному вопросу», - добавил он.

По его словам, при оценке решения Арбитражного суда по существу Высокий суд Лондона сделал вывод, что действия Арбитражного суда стали причиной «существенной несправедливости» по отношению к СКМ в связи с тем, что решение арбитров могло быть совсем иным, если бы они отложили принятие решения до завершения судебного производства в украинских судах.

«Наша борьба за справедливость на фоне неоправданных действий со стороны Raga не закончена – мы продолжим активно отстаивать свою позицию», - добавил он.

В СКМ напомнили, что сегодняшнее решение было вынесено в ходе спора, возникшего в связи с тем, что Raga Establishment не выполнила обязательные условия договора купли-продажи «Укртелекома», заключенного с СКМ в 2013 году.

«В частности, в договоре купли-продажи компания Raga заявляла, что выполнила условия приватизационного договора 2011 года, заключенного с Фондом государственного имущества Украины, согласно которому взяла на себя обязательства активно инвестировать в развитие инфраструктуры «Укртелекома» в Украине. Эти обязательства не были выполнены», - сказано в сообщении.

После того как Raga не выполнила условия приватизационного договора с государством Украина, группа СКМ попыталась расторгнуть сделку о покупке и потребовала вернуть ей предоплату в размере 100 млн долл. Однако компания Raga Establishment инициировала арбитражные разбирательства в Лондонском арбитраже (LCIA) против CКM с требованием выплатить ей оставшуюся сумму в размере 760 млн долл. за актив, который, вероятнее всего, вскоре будет возвращен в государственную собственность.

В сентябре 2016 года СКМ подала встречный иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), требуя аннулировать сделку купли-продажи «Укртелекома», в результате чего акции компании возвращались бы Raga, а СКМ получила бы обратно сумму предоплаты. Пока шли арбитражные разбирательства, в апреле 2017 года ФГИУ подал иск о расторжении приватизационного договора купли-продажи «Укртелекома», что свидетельствует о невыполнении Raga обязательств по этому договору.

Как сообщает пресс-служба СКМ, Арбитражный суд (LCIA) отказался отложить вынесение решения арбитража до разрешения украинскими судами спора по иску ФГИУ против ЕСУ и принял решение в пользу Raga, обязав СКМ доплатить около 760 млн долл. за «Укртелеком».

«При этом в течение всего лишь четырех месяцев после вынесения данного решения украинские суды постановили расторгнуть приватизационный договор по «Укртелекому», вернуть акции компании в государственную собственность и обязали ЕСУ (бывшая дочерняя компания Raga, а теперь дочерняя компания СКМ) уплатить штраф в размере 81 млн долл.», - сказано в сообщении.

Обжалование арбитражного решения СКМ в Высоком суде Лондона было основано на том, что Арбитражный суд должен был отложить рассмотрение дела до тех пор, пока не будут завершены судебные разбирательства в Украине, что дало бы возможность учесть и рассмотреть все существенные факты по данном делу, добавили в СКМ.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 млн клиентов. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).