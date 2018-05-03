Ремонт трассы Одесса - Рени будет завершен в этом году – министр инфраструктуры

Омелян выразил надежду, что трасса, которая в 2016 году была одной из худших в Украине, станет лучшей в 2018 году.

Ремонт трассы Одесса - Рени, являющейся важной транспортной артерией Одесской области, будет завершен в этом году, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом он сказал в рамках рабочей поездки в Одесскую область.

«Трасса Одесса - Рени будет завершена в этом году. Одесская область демонстрирует хорошую динамику по восстановлению дорог. Сделано уже немало, и я благодарю главу области за качественную командную работу, которая направлена на результат. В этом году вопрос ремонта дороги Одесса - Рени - это вопрос номер один. Я искренне хочу, чтобы и трасса, которая в 2016 году была одной из худших в Украине, стала лучшей в 2018 году. Это поручение президента Украины, премьер-министра, и мы должны это сделать. Мы приложим для этого все усилия", - сказал Омелян.

Министр подчеркнул, что сейчас дороги строятся минимум с пятилетней гарантией.

"На все дороги, которые мы строим, начиная с 2016 года, действует гарантия минимум 5 лет. С этого года, я надеюсь, гарантийный срок будет 10 лет и более», - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры в начале мая отправился в инспекционную поездку по регионам Украины. 1 мая он посетил Мариуполь, а на следующий день проинспектировал Николаев. Сегодня, 3 мая, Омелян находится в Одессе.

Ремонт дорожного покрытия трассы Одесса - Рени был начат весной 2016 года. Ранее в правительстве отмечали, что реконструкция трассы позволит увеличить пропускную способность транспортного трафика в 2,5 раза и изменит логистику региона.

Сроки завершения ремонта трассы несколько раз переносились. В частности, его планировалось завершить осенью 2016 года.

Справка УНИАН. Длина отрезка Одесса - Рени - 295 км. Он включает в себя 49 мостов и соединяет пять портов - Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский, Измаильский и порт Рени. Дорога была построена в 1940-1950-х годах, за 60-70 лет эксплуатации она давно исчерпала свой ресурс и остро нуждается в ремонте.

Автодорога М-15 является трассой международного значения на территории Украины, начинается в Одессе и заканчивается на украино-румынском пропускном пункте Рени.