В Раде назвали условие легализации авто на еврономерах

По ее словам, сначала надо подумать о "защите внутреннего рынка".

Автомобили на еврономерах в Украине не будут легализованы до тех пор, пока не будет найден способ защитить внутренний украинский рынок.

Об этом сказала председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает ZN.ua.

Она допускает возможность обсуждения с активистами законопроекта о механизме легализации уже ввезенных в Украину машин с еврономерами и о реформировании таможенных правил для ввоза таких авто. Но это будет возможно только после того, как будет согласован вопрос о защите отечественного рынка.

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"Мы заигрались, когда начали говорить лишь о необходимости решить проблему и растаможить "евробляхи". Кроме этого, нужно ответить на еще два вопроса: а сможем ли мы позволить себе такую растаможку в будущем и как будем защищать собственный рынок? Когда я увидела, что все крутится вокруг одного вопроса, а именно как растаможить, то предложила активистам говорить о первых двух частях только после согласования третьего вопроса", - сказала она.

По словам Южаниной, без решения вопроса защиты украинского рынка говорить о растаможке б/у авто из Европы и дальнейшем изменении таможенных правил для их ввоза нет смысла.

Напомним, в марте премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в течение месяца урегулировать вопрос растаможки автомобилей на "еврономерах", ввезенных в страну без уплаты пошлины, если Верховная Рада предоставит правительству соответствующие полномочия.