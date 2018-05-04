Украинцы стали покупать больше автомобилей: топ-5 лидеров рынка

Продажи новых легковых автомобилей в Украине за 4 месяца выросли на 12% - до более 26 тыс. штук. Самой популярной маркой в апреле была Toyota.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-апреле 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 12% – до 26,1 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

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Согласно сообщению, в апреле рынок новых автомобилей в Украине увеличился на 6% по сравнению с апрелем прошлого года и составил 6,8 тыс. проданных авто.

По данным «Укравтопрома», самой популярной маркой в Украине в апреле стала Toyota, продажи которой составили 852 штуки. По сравнению с апрелем 2017 года, продажи Toyota в Украине в прошлом месяце снизились на 5%.

Вторую позицию занял французский бренд Renault, продажи которого снизились по сравнению с апрелем прошлого года на 12% – до 676 авто.

С результатом 611 машин и ростом на 70% к апрелю 2017 года в тройку лидеров вошел Volkswagen.

На четвертом месте - Hyundai, в активе которой 441 регистрация, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом.

Замыкает пятерку лидеров рынка новых легковых автомобилей Nissan, спрос на автомобили этой марки в Украине вырос на 54% и составил 409 шт.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тыс. единиц.