Строительство Крымского моста: компании из Нидерландов уличили в помощи оккупантам

Семь голландских предприятий заподозрены в нарушении санкций ЕС против России. По данным следствия, они содействовали строительству моста из России в оккупированный Крым через Керченский пролив.

Семь нидерландских компаний заподозрены в том, что они в нарушение санкций Евросоюза участвовали в строительстве моста из России в аннексированный украинский полуостров Крым через Керченский пролив.

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Генеральная прокуратура Нидерландов в пятницу, 4 мая, подтвердила, что эти фирмы находятся под следствием, передает DW.

По данным прокуратуры, эти компании предоставили специальные устройства для забивки свай Крымского моста. Ранее сообщалось, что под следствием находятся две нидерландские компании, но теперь выяснилось, что в поле зрения прокуратуры в Гааге находятся еще пять фирм.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Крымского моста в марте текущего года выразил надежду на то, что строительство будет завершено еще нынешним летом.