ПЖД за 10 месяцев зафиксировала 47 случаев вандализма в пригородных поездах

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, количество случаев вандализма за указанный период на два случая превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как отмечают в службе пригородных пассажирских перевозок ПЖД, наибольший объем повреждений в поездах был зафиксирован на направлениях Днепродзержинск – Днепропетровск, Пятихатки – Днепропетровск, Кривой Рог – Пятихатки и Днепропетровск – Орловщина.

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В сообщении подчеркивается, что чаще всего вагоны пригородных поездов раскрашивают, бьют в них стекла как изнутри, так и снаружи, повреждают двери вагонов.

«Чаще всего железнодорожные вандалы разбивали стекла в окнах и дверях пригородных поездов - 23 случая, разрисовывали вагоны во время отстоя на станциях - 18 случаев, прибегали к воровству оборудования - 6 случаев», - сказано в сообщении.

По каждому случаю порчи и разукомплектации подвижного состава Приднепровская магистраль направляет материалы в линейные органы транспортной милиции, где предпринимаются меры для выявления виновных и привлечения их к ответственности.

В настоящее время правоохранительные органы открыли 26 уголовных производств по фактам совершения таких действий посторонними лицами.

«Приднепровская магистраль призывает граждан не подвергать опасности пассажиров и железнодорожников, а также ответственно относиться к сохранению подвижного состава магистрали», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году убытки ПЖД от незаконного вмешательства посторонних лиц в ее работу увеличились по сравнению с 2012 годом в 4 раза - до 102,9 тыс. грн.

Служба военизированной охраны ПЖД в 2013 году предупредила 432 случая хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму свыше 395 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога обслуживает Днепропетровскую и Запорожскую области, АРК и отдельные районы еще пяти областей. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.