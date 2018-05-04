Украина пожаловалась на Россию в ICAO из-за самолетов «Антонова» - СМИ

В Госавиаслужбе отмечают, что ремонт и эксплуатация этих самолетов без привлечения концерна создают «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, в которых эксплуатируются самолеты «Ан».

Госавиаслужба Украины пожаловалась на Росавиацию в Международную службу гражданской авиации (ICAO) из-за одобрения эксплуатации полетов самолетов, изготовленных на авиаконцерне «Антонов». Речь идет о самолетах Ан-24, Ан-26, Ан-74, а также Ан-124-100 «Руслан».

Читайте также«Антонов» представил украинско-турецкий проект нового военного самолета (фото, видео)

В Госавиаслужбе отмечают, что ремонт и эксплуатация этих самолетов без привлечения концерна создают «опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, в которых эксплуатируются самолеты «Ан», сообщает “Ъ”.

Согласно правилам ICAO, полетное сопровождение должен оказывать завод-изготовитель — в данном случае концерн «Антонов». В то же время, Росавиация обратилась к другим компаниям.

Напомним, в 2016 году стало известно о планах России отстранить украинский госконцерн "Антонов" от обслуживания эксплуатируемых в стране самолетов марки "Ан" и передать эти функции российским предприятиям.

В госконцерне "Антонов" заявили, что будут добиваться запрета на международные полеты самолетов "Ан", если Россия реализует эти планы.