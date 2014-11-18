ПриватБанк открыл свободную продажу железнодорожных билетов на новогодние праздники

Как сообщили в банке, сегодня выбрать и купить билет можно в одной из 15 тысяч железнодорожных касс в отделениях и терминалах самообслуживания ПриватБанка, а также в Интернет-кассе bilet.pb.ua и онлайн банке Приват24.

“Обычно билеты на популярные направления на праздники быстро расходятся и покупка через ПриватБанк это возможность для всех наших клиентов заранее спланировать поездку, - говорит руководитель Направления “Платежи и переводы” ПриватБанка Михаил Рогальский. - В отличии от вокзальных касс, мы даем возможность купить билет без очереди, выбрать удобный вагон и место в поезде, обеспечиваем поддержку клиентов до посадки в вагон”.

Продажа билетов на “новогодние” направления стартовала с 12 ноября через 12 00 терминалов самообслуживания банка и 2 500 отделений ПриватБанка по всей Украине. Также купить билет на поезд в любое время суток можно на специальном сайте bilet.pb.ua и Приват24 в режиме “одного клика”, оплачивая билеты пластиковыми картами любых украинских банков. Продажа билетов открывается за 45 суток до даты отправления поезда, электронный билет с QR-кодом, купленный в банке, дает право проезда в поезде без обмена на “бумажные” билеты.

В кассах ПриватБанка купить электронные билеты на любые железнодорожные направления можно за пару минут, как на видео. Кроме железнодорожных билетов, через ПриватБанк можно быстро и удобно купить билеты на автобус и самолет в любом направлении по Украине и за рубеж. С начала 2014 года ПриватБанком продано свыше 840 тысяч электронных билетов на транспорт, в том числе 600 тысяч железнодорожных билетов.