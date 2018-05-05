В Житомирской области на автодорогах государственного значения из-за жары ограничено движение грузовиков

Ограничение будет действовать при температуре воздуха выше 28 градусов с 9.00 до 22.00.

С сегодняшнего дня в Житомирской области на дорогах государственного значения из-за жары временно ограничили движение большегрузного автотранспорта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Службы автомобильных дорог в Житомирской области.

«Для недопущения образования деформаций и защиты сети автомобильных дорог от преждевременных разрушений в летний период Службой автомобильных дорог в Житомирской области вводится временное ограничение движения большегрузного автотранспорта», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что ограничение будет действовать при температуре воздуха выше 28 градусов с 9.00 до 22.00 для автотранспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Когда жара спадет, ограничение будет снято.

«Отстой большегрузного автотранспорта на период жаркой погоды осуществляется на существующих стоянках и площадках отдыха, в том числе возле объектов сервиса», - отметили в ведомстве.