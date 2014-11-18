Количество ДТП на Южной железной дороге за 10 месяцев уменьшилось до 7 случаев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период в результате ДТП травмы получили 7 человек, 12 человек погибли, тогда как в январе-октябре 2013 года были травмированы 5 человек, 4 человека погибли.

"Все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств из-за несоблюдения ими правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ЮЖД с начала текущего года капитально отремонтировала пять переездов, еще на пяти переездах продолжаются ремонтные работы, а также устанавливается автоматическая светофорная сигнализация на двух переездах.

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Пресс-служба отмечает, что на переездах систематически проводятся работы по замене шпал и рельсов, переездного настила, дорожных знаков, регулировки устройств автоматической переездной сигнализации, а также принимаются меры по улучшению освещения переездов, некоторые из них оборудованы системой видеонаблюдения, которая передает все зафиксированные нарушения на обработку в ГАИ.

Южная магистраль призывает водителей автотранспортных средств и пешеходов, пересекающих железнодорожные пути, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-октябре 2014 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,2% (на 14 случаев) - до 59 случаев.

ЮЖД в 2013 году зафиксировала 11 ДТП на железнодорожных путях и переездах, что на 4 случая больше, чем в 2012 году.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.

Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.