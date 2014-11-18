На Львовской железной дороге за 10 месяцев непроизводственный травматизм увеличился на 9,2%

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за указанный период ЛЖД зафиксировала 45 случаев травм со смертельным исходом, что на два случая больше показателя аналогичного периода 2013 года.

«Согласно правилам безопасности граждан на железнодорожном транспорте, пешеходам запрещено проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, которые не оборудованы специальными настилами для прохода пешеходов», - подчеркивается в сообщении.

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По данным пресс-службы, в январе-октябре этого года были травмированы 7 детей в возрасте до 16 лет, из них один ребенок погиб, тогда как за аналогичный период прошлого года были травмированы четверо детей, случаев с летальным исходом не зафиксировано.

Как отмечают в пресс-службе, основной причиной несчастных случаев является хождение по путям, переход путей в неустановленных местах и т.д.

Как сообщал УНИАН, на Львовской железной дороге в январе-сентябре 2014 года непроизводственный травматизм увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% - до 72 случаев с 68.

Также сообщалось, что в январе-марте 2014 года непроизводственный травматизм на Львовской железной дороге снизился на 18,2%.

На станциях и перегонах железных дорог Украины в 2013 году непроизводственный травматизм увеличился по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 757 случаев с 754. В частности, в прошлом году ведомство зафиксировало 462 случая травм со смертельным исходом, что на 22 случая меньше показателя 2012 года.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.