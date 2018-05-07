В сети появились снимки состояния дороги Кременчуг-Днепр

10:16, 07 мая 2018
Транспорт/Связь
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facebook Виталий Куприй

В интернете появились фотографии состояния дороги Кременчуг-Днепр, которая несмотря на количество выделенных средств, все еще остается разбитой.

Снимки выложил на странице в соцсети народный депутат Виталий Куприй.

"Посмотрел рекламу Гройсмана на 1+1 о рекордном и бешеном темпе ремонта дорог в Украине. Теперь сижу и думаю после проезда по трассе Кременчуг-Днепр - у кого из нас раздвоение личности?!" – написал нардеп.

facebook Виталий Куприй

По фотографиям видно, что дорожное полотно побито ямами.

facebook Виталий Куприй

"Только настоящий дурак может поверить словам верхушки! Выделенные деньги расходятся по карманам) на самые дороги приходит кошачья судьба) чего вы ждете от власти?", "Ноют и ноют, сами терпят здесь ничего не поможет!", - пишут в комментариях пользователи.

facebook Виталий Куприй
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Теги: #дорога#ремонт