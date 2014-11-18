«Укрзализныця» за 10 месяцев увеличила отчисления в бюджеты и целевые фонды до 11 млрд гривень

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрация железнодорожного транспорта Украины.

В частности, за указанный период "Укрзализныця" перечислила в государственный бюджет 3,2 млрд грн, в местные бюджеты – 2,2 млрд грн, в государственные целевые фонды – более 5,5 млрд грн.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине и уменьшение объемов перевозок пассажиров и грузов, железные дороги являются одними из крупнейших предприятий, которые наполняют государственную казну», - подчеркивает «Укрзализныця».

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-сентябре 2014 года сократила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 7,3% - до 8,9 млрд грн с 9,6 млрд грн.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила отчисления в бюджеты и государственные целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

«Укрзализныця» в январе-октябре 2013 года перечислила в бюджеты и целевые фонды 10,6 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.