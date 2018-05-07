Киев и дороги: стало известно, какие улицы отремонтируют в столице в этом году

В этом году на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог Киева предусмотрено 1,293 млрд грн.

Киевская городская государственная администрации (КГГА) обнародовала график работ коммунальной корпорации «Киевавтодор» по ремонту улично-дорожной сети столицы на 2018 год.

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Об этом сообщила заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталья Куракова в ответ на запрос УНИАН.

«В 2018 году коммунальная корпорация «Киевавтодор» будет продолжать работы по ремонту улично-дорожной сети столицы. На днях начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской. Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт ожидается на просп. Бандеры и Палладина, Софиевской площади, ул. Назаровской, Леонтовича, Заболотного, Довженко, мост Метро через Русановский пролив, два путепровода на пересечении ул. Богатырской с просп. Оболонским и других объектах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в рамках реконструкции и капитального ремонта уже ведутся ремонтные работы на транспортной развязке на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела, пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Покотило, улицах Елены Телиги, Набережное шоссе, Ярославов Вал, Алма-Атинская, Семьи Кульженко, Владимирская, ул. Вернадского, ул. Тычины.

В Департаменте транспортной инфраструктуры сообщили, что в 2018 году на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту предусмотрены объемы финансирования в размере 1,293 млрд грн.

«Кроме того, на сегодняшний день согласуется перечень объектов, финансирование которых будет осуществляться за счет средств «таможенного эксперимента» на сумму 782,148 млн грн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года «Укравтодор» отвечает только за 50 тыс. км автодорог страны, остальные 120 тыс. км находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объеме 11,53 млрд грн будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. Также 60% Дорожного фонда в объеме 19,56 млрд грн будет направлено на дороги государственного значения.

В «Укравтодоре» сообщили, что наибольшую по объему субвенцию из Дорожного фонда для финансирования строительства и ремонта местных дорог получит бюджет Киева - 1,15 млрд грн.