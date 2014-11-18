Убытки «Укрзализныци» от пассажироперевозок за 10 месяцев увеличились до 6,4 млрд грн

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

В частности, одной из ключевых причин убытков «Укрзализныци» от пассажироперевозок является постоянный дисбаланс между расходами и доходами от перевозки пассажиров. За указанный период расходы ведомства на организацию пассажироперевозок составили более 10,5 млрд грн, из них в пригородном сообщении – 3,47 млрд грн, в дальнем – 7,09 млрд грн.

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В свою очередь, доходы от данных перевозок в январе-октябре этого года составили 4,1 млрд грн, из них от пассажироперевозок в дальнем сообщении – 3,7 млрд грн, в пригородном – 389,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщениях в январе-сентябре 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 29,8% - до около 6,1 млрд грн с более 4,7 млрд грн.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Убытки «Укрзализныци» от пассажироперевозок в январе-октябре 2013 года составили 5,35 млрд грн, из них в пригородном сообщении - 2,9 млрд грн.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.