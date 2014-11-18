"Укрзализныця" за 10 месяцев сократила перевозки более чем на 9%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины .

Согласно сообщению, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщении за указанный период увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 19,6% - до более 6,4 млрд грн с 5,35 млрд грн.

"Как и в предыдущие годы, сохраняется тенденция несвоевременного и неполного возмещения железным дорогам понесенных затрат на перевозки льготных категорий пассажиров», - отмечают в пресс-службе.

В частности, в январе-октябре этого года железные дороги страны перевезли льготников на сумму 481,4 млн грн, при этом получили компенсацию за эти перевозки от местных бюджетов в размере 145,4 млн грн, или 30% от необходимой суммы возмещения. Таким образом, задолженность за льготные перевозки за указанный период составила 336 млн грн.

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В пресс-службе напомнили, что в январе-октябре прошлого года «Укрализныця» перевезла льготников на сумму 521,4 млн грн, а компенсацию получила лишь в размере 29% от необходимой суммы.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2014 года "Укрзализныця" недополучила более 300 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.

Также сообщалось, что задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 год составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.