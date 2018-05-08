На украинских АЗС снова дорожает автогаз

Ряд сетей АЗС в Украине 7-8 мая увеличили цену на автогаз на 10-36 коп. за литр. По состоянию на 8 мая, средняя цена автогаза выросла до 12,83 грн за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине в период 7-8 мая увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-36 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на 10 коп. за литр подорожало топливо в сетях «Катрал Юг» (на сегодня автогаз стоит 13,17 грн за литр) и KLO (13,49 грн за литр). На 20 коп. за литр цены поднялись на АЗС ОККО (13,69 грн за литр), «Параллель» (13,29 грн за литр) и «РУР Груп» (12,79 грн за литр). На 36 коп. за литр топливо подорожало в сети «Татнефть-АЗС-Украина» - до 12,96 грн за литр.

По состоянию на 8 мая, средняя цена автогаза в Украине выросла до 12,83 грн.

«Рост цен обусловлен тремя факторами: с мая начался сезон высокого потребления автогаза; за стоимостью нефти на мировом рынке последовал рост стоимости импортного сжиженного газа; ряд производителей, а именно Мозырский НПЗ (Беларусь), Шебелинский ГПЗ («Укргазвыдобування»), а также Гнединцевский ГПЗ («Укрнафта»), становятся на ремонт», - объяснил аналитик UPECO Александр Сиренко.

По его словам, любой новый фактор или известия на рынке могут толкнуть цены вверх.

Как сообщал УНИАН, в 20-х числах апреля в Украине произошел рост оптовых цен на сжиженный газ, что повлекло за собой увеличение цен в розничном сегменте рынка. 4-7 мая автогаз подорожал на 10-25 коп. за литр – до среднего значения 12,78 грн за литр.