В Киеве обустраивают "парковочные карманы", готовясь к новому порядку эвакуации автомобилей

Власти Киева напоминают, что с августа все припаркованные в запрещенных местах транспортные средства будут принудительно эвакуировать на штрафплощадки.

В столице коммунальная корпорация «Киевавтодор» начала обустройство специальных «карманов» для парковки и остановок автотранспорта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, «парковочные «карманы» обустроят исключительно в местах, где это позволяет ширина тротуара, между деревьями и в так называемых «мертвых зонах» тротуарной части. При этом не будет нанесен вред зеленым насаждениям».

На сегодня нормативными актами предусмотрено ширину тротуаров на жилых улицах не менее 1,5 м, на магистральных улицах – не менее 3 м.

В КГГА напомнили, что с августа, когда вступит в силу закон «О парковках», все транспортные средства, припаркованные в запрещенных местах, принудительно евакуйовуватимуть на штрафные площадки.

Как сообщал УНИАН, новый закон № 2262-VIII реформирует сферу парковки транспортных средств, вводит новые правила парковки и эвакуации. Новым законом усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрено 50% скидки в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения в случае их уплаты в течение 10 банковских дней.