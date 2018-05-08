СМИ узнали, кто стал новым владельцем вертолетной площадки Януковича (видео)

Британская фирма, которая через ООО “Амадеус Ко” владеет конгрессно-выставочным центром “Парковый”, сменила владельца.

Доверенное лицо нардепа от БПП Максима Ефимова стало новым владельцем вертолетной площадки Януковича в Киеве.

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Об этом говорится в сюжете программы “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Британская компания “FINEROAD BUSINESS LLP”, которая через ООО “Амадеус Ко” владеет конгрессно-выставочным центром “Парковый”, сменила владельца. В декабре 2017 года им стал уроженец Краматорска Сергей Московский, приближенный к народному депутату БПП Максима Ефимова.

Сергей Московский работает в Германии директором торгового представительства украинского завода “Энергомашспецсталь”. Президентом и акционером этого завода является народный депутат от Блока Петра Порошенко Максим Ефимов.

Нардеп Ефимов рассказал, что 20 лет знает Сергея Московского и это человек, которому он доверяет. Политик настаивает, что “Парковый” приобрел именно Московский. Однако признал, что сам планировал купить комплекс с вертолетной площадкой, но побоялся репутационных потерь.

Сейчас имущество фирмы “Амадеус Ко” арестованное и по решению суда переданное в управление государственному предприятию “Финансирование инфраструктурных проектов”. Но за 9 месяцев после вынесения определения ГП так и не начало управлять КВЦ “Парковым”.

Имущество “Амадеусу” было арестовано в деле, которое ведет киевская прокуратура. В целом по состоянию на конец 2017 г. вокруг КВЦ было открыто 4 уголовных производства. В Генеральной прокуратуре и прокуратуре Киева расследуются эпизоды строительства комплекса за нелегально полученные средства людьми из орбиты Виктора Януковича, а также за незаконное выделение под строительство особо ценных земель, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.

До Сергея Московского фирмой “FINEROAD BUSINESS LLP” владел Яшар Ходжаев. Эту фамилию можно встретить в деле о банке Александра Януковича, сына президента-беглеца Виктора Януковича. По версии следствия он был одним из звеньев преступной схемы для легализации украденных денег Януковичем. Поэтому до недавнего времени “Парковый” оставался в орбите экс-гаранта.

Как говорится в сюжете, Сергей Московский также стал юридическим владельцем крымского бизнеса Максима Ефимова. С августа 2017 года на него было переписано 4 ветряные фермы, которые до этого входили в корпорацию “Ветряные парки Украины”. 25% этой корпорации принадлежат Максиму Ефимову. Еще одна фирма Ефимова “Домкримбуд”, с земельными активами на аннексированном полуострове, в декабре 2017-го была переписана на Сергея Московского.