Будет пристально следить: АМКУ предостерег нефтетрейдеров от необоснованного повышения цен

АМКУ предложил участникам рынка принять меры по заблаговременному планированию своей хоздеятельности для недопущения создания дефицита топлива на рынке.

Антимонопольный комитет Украины предостерег нефтетрейдеров от злоупотреблений во время плановых ремонтов Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь) и Шебелинского газоперерабатывающего завода (Украина), которые с середины мая 2018 будут остановлены на плановые ремонты.

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«Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Беларусь) и Шебелинский газоперерабатывающий завод (Украина) с середины мая 2018 будут остановлены на плановые ремонты. В связи с тем, что украинские рынки светлых нефтепродуктов и сжиженного газа являются импортозависимыми, Антимонопольный комитет Украины предложил участникам рынка принять меры по заблаговременному планированию своей хозяйственной деятельности с целью недопущения создания дефицита топлива на рынке и, как следствие, необоснованного повышения цен на нефтепродукты», - сказано в сообщении.

Отмечается, что о существующих угрозах относительно ресурсного наполнения рынка АМКУ проинформировал Кабинет министров Украины.

Также сообщается, что в свою очередь Антимонопольный комитет Украины будет пристально следить за ситуацией на рынке с целью недопущения сговоров и злоупотреблений.

«В случае выявления в действиях операторов рынка признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Антимонопольным комитетом будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 млрд долл.

В прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 млрд долл. (43,9%), из России – 1,272 млрд долл. (30,6%), из Литвы – 469,4 млн долл. (11,3%).