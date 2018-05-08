Будет пристально следить: АМКУ предостерег нефтетрейдеров от необоснованного повышения цен
Антимонопольный комитет Украины предостерег нефтетрейдеров от злоупотреблений во время плановых ремонтов Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь) и Шебелинского газоперерабатывающего завода (Украина), которые с середины мая 2018 будут остановлены на плановые ремонты.
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«Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Беларусь) и Шебелинский газоперерабатывающий завод (Украина) с середины мая 2018 будут остановлены на плановые ремонты. В связи с тем, что украинские рынки светлых нефтепродуктов и сжиженного газа являются импортозависимыми, Антимонопольный комитет Украины предложил участникам рынка принять меры по заблаговременному планированию своей хозяйственной деятельности с целью недопущения создания дефицита топлива на рынке и, как следствие, необоснованного повышения цен на нефтепродукты», - сказано в сообщении.
Отмечается, что о существующих угрозах относительно ресурсного наполнения рынка АМКУ проинформировал Кабинет министров Украины.
Также сообщается, что в свою очередь Антимонопольный комитет Украины будет пристально следить за ситуацией на рынке с целью недопущения сговоров и злоупотреблений.
«В случае выявления в действиях операторов рынка признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Антимонопольным комитетом будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 млрд долл.
В прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 млрд долл. (43,9%), из России – 1,272 млрд долл. (30,6%), из Литвы – 469,4 млн долл. (11,3%).