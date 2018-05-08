Продажи электромобилей в Украине выросли в 1,5 раза: назван самый популярный электрокар

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf с охватом 69% первичного рынка электромобилей.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились в 1,5 раза – до 1044 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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При этом рост произошел за счет импорта бывших в эксплуатации машин, доля которых в Украине увеличились до 85%.

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf, который охватил 69% первичного рынка электромобилей. С января по апрель «украинскую прописку» получили 723 автомобиля этой модели, отметили в «Укравтопроме». Однако из этого количества только 52 авто были новыми.

Вторым по популярности стал автомобиль BMW i3. Этот электромобиль выбрали 58 автомобилистов, 19 из которых смогли позволить себе новую технику.

Третье место в украинском рейтинге электрокаров принадлежит Tesla Model S, владельцами которой стали 52 человек. И только 18 из них приобрели новые Tesla Model S.

Также в ТОП-5 отчетного периода вошли электромобили: Mercedes-Benz B с результатом 36 авто (8 новых и 28 бывших в употреблении) и Smart Fortwo Electric Drive - 32 единицы (все с пробегом)

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились в 2,3 раза – до 2697 единиц.

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.