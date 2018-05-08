«Юго-Западная железная дорога» объявила закупку 15 000 рельсовых скреплений для строительства колеи «Воздушного экспресса» из Киева в аэропорт «Борисполь».

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» впервые за последние четыре года может гораздо дешевле закупить рельсовые крепления у компании «АТ Механика», хотя в последние годы железнодорожники предпочитали закупать аналогичную продукцию по значительно высшим ценам у компаний, конечными бенефициарами которых являются народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи.

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Об этом сообщается на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно обнародованным данным, филиал «Укрзализныци» - «Юго-Западная железная дорога» объявил закупку 15 000 рельсовых упругих скреплений КПП Р65 для строительства колеи «Воздушного экспресса» из Киева в аэропорт «Борисполь» на ожидаемую сумму 2,352 млн грн., или около 156,8 грн. за штуку

На аукцион подали заявки четыре компании: «ВМ трейдинг» и «Авант-Гард» с продукцией «Корпорации КРТ» братьев Дубневичей, а также «АТ Механика» и «Завод Укрзализничбуд».

За два раунда «ВМ трейдинг» снизило цену крепления до 1,94 млн грн. Однако в последнем раунде «Механика» снизила цену до 1,26 млн грн. Таким образом, компания «АТ Механика» победила в аукционе.

Теперь тендерный комитет «Юго-Западной железной дороги» должен рассмотреть документы победителя аукциона и принять решение о заключении с ним соглашения, или отклонения предложения.

Стоит отметить, что цена «АТ Механики» почти вдвое меньше цен, по которым железнодорожникизаказывают эти крепления у Дубневичей на протяжении последних четырех лет. К примеру, в конце 2017 года компании «ВМ трейдинг» отдали победу с ценой 176 грн за одно скрепление.

В апреле 2018 года центральный закупочный орган «Укрзализныци» - «Центр обеспечения производства» объявил торги на эти скрепления с ожидаемой ценой 195 грн за штуку на общую сумму 257, 16 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица «Укрзализныци» и компании братьев Дубневичей.

В частности, больше года НАБУ проводит расследование в отношении высокопоставленных чиновников «Укрзализныцы», которые в обход системы закупок Prozorro через подведомственное предприятие «Коростенский завод железобетонных шпал» закупали продукцию по завышенным ценам у принадлежащих Дубневичам фирм, в результате чего железной дороге был нанесен ущерб на 26 млн грн. В начале апреля НАБУ провело обыск в офисах компаний, которые принадлежат братьям Дубневичам, однако о результатах обыска ничего неизвестно.

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян призывал правоохранительные органы публично отчитаться о результатах проверки предприятий, связанных с народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко», главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем, которые поставляют «Укрзализныце» большое количество железнодорожных изделий.

Ранее в интервью УНИАН директор компании «АО Механика» Виталий Руденко заявлял, что менеджмент «Укрзализныци» с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники «Укрзализныци» являются помощниками Дубневичей.

В 2017 году декларации братьев Дубневичей вызвали настоящий фурор в СМИ, поскольку оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. В частности, Богдан Дубневич задекларировал 11,5 миллиона долларов, его жена Татьяна располагает 137,1 миллиона гривень. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 миллиона 780 тысяч евро и 5 миллионов гривень.