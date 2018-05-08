"Вообще уйдет": Крымский мост оказался в опасной зоне - российский ученый

Ученый отметил, что сейчас Крымский мост стоит только под нагрузкой собственного веса.

Крымский мост сооружается в сейсмически опасном регионе.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог, член партии "Яблоко" Юрий Медовар.

"Никто не может предсказать, когда завалится Крымский мост. Завтра будет землетрясение – мост вообще уйдет. Это сейсмический район. Там разломы, там тяжелая геология", - заявил ученый.

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По его оценкам, "мост может простоять и день, а может и два-три года. Все зависит от того, какие будут природные катаклизмы, и от нагрузки".

В этом контексте Медовар напомнил: "Сейчас мост стоит только под нагрузкой собственного веса. Сама по себе арка весит 10 тысяч тонн, и стоит она на двух опорах. А когда по нему откроют автомобильное движение, а потом железнодорожное, никто не знает, как он себя поведет".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может принять участие в церемонии открытия автомобильного движения по соединяющему Краснодарский край и Крымский полуостров мосту через Керченский пролив.