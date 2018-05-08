В Украине увеличился спрос на авто «секонд-хенд»: какие марки покупают

Продажи б/у автомобилей в январе-апреле выросли на 85% - до 25,2 тыс. штук.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 85% и составил 25,2 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным ассоциации, за апрель было зарегистрировано 6,5 тыс. б/у авто. По сравнению с апрельским результатом прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос на 44%.

При этом доля б/у автомобилей на первичном рынке легковых автомобилей составила 48,9%.

В ассоциации отметили, что активной покупке б/у иномарок способствует действие сниженных акцизов на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, под которые в этом году подпадают машины в возрасте до 8 лет.

Отмечается, что наибольшее количество импортного секонд-хенда приходится на автомобили Volkswagen. В апреле украинскую прописку получили 1004 машины этой немецкой марки. В результате, доля машин с пробегом в общем объеме апрельских первичных регистраций автомобилей Volkswagen составляет 62%.

На второй позиции Renault с результатом 888 б/у авто. Это на 31% больше, чем реализация новых Renault в том же месяце.

Автомобили с пробегом марки Skoda получили 592 украинских регистрационных документа, что на 54% больше, чем новые авто.

Подержанных автомобилей Ford было зарегистрировано в количестве 485 шт. - две трети от общего количества апрельских продаж Ford в Украине.

Замыкает пятерку лидеров Opel. Предпочтение б/у машинам этой марки отдали 349 украинца против 16 избравших новые машины.

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос в 3,3 раза и составил 56,744 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.