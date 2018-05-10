В украинских поездах появятся видеокамеры: «Укрзализныця» рассказала подробности

Поставка видеокамер для контроля за порядком должна состояться до конца текущего года.

Государственная компания «Укрзализныця» планирует устанавливать системы видеонаблюдения в пассажирских вагонах, которые прошли капитально-восстановительный ремонт, для контроля за порядком.

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Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», уже объявлен тендер на ProZorro на закупку 100 комплектов систем видеонаблюдения.

«Система видеонаблюдения должна состоять из трех видеокамер и монитора. Видеокамеры планируется установить с двух сторон коридора вагона и в тамбуре. Монитор для наблюдения находится в служебном купе проводника. Указанное оборудование не является новшеством для «Укрзализныци» - оно уже установлено в некоторых пассажирских поездах. Видеонаблюдение дает возможность усилить порядок в поездах, поскольку проводник сможет из служебного купе наблюдать сразу за всем вагоном. Кроме того, сохраненное видео поможет объективно расследовать возможные конфликтные ситуации и усилить контроль над недопущением перевозки безбилетных пассажиров», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поставка видеокамер должна состояться до конца текущего года, а заявки для участия в тендере принимаются до 18 мая.

Отмечается, что аукцион запланирован на 25 июня 2018 года.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.