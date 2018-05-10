Так побежали за 4G, что 3G потеряли по дороге: Гройсман заявил об ухудшении мобильного интернета

Премьер поручил НКРСИ проверить качество предоставления мобильными операторами доступа к Интернету.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), провести замеры по предоставлению мобильными операторами доступа к Интернету.

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Об этом Гройсман заявил в ходе заседания правительства.

«Я прошу включить в протокольное поручение правительства НКРСИ провести замеры относительно работы наших операторов по доступу к Интернету. И пусть потом не обижаются. Деньги они берут честно, там тикает сразу, со счета снимается, но качество связи значительно понизилось», - сказал он.

Гройсман отметил, что если операторы будут говорить, что это проблема переходного периода с 3G до 4G, то в такой период Интернет для пользователей должен быть бесплатным.

«Еще один важный вопрос в рамках приватизации 4G. У нас было 2G, 3G и теперь 4G. Я думаю, что со мной согласятся украинцы, у нас уже и 3G перестало работать. Так, побежали за 4G, то 3G потеряли по дороге», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

Операторы «Киевстар», lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн.