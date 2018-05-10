Активист рассказал о преимуществах альтернативного проекта реконструкции Шулявки

Общественный активист уверен, что петиция об объявлении конкурса на проект Шулявской транспортной развязки до конца недели наберет 10 тысяч голосов.

Общественный активист Евгений Петрощук прогнозирует, что электронная петиция о проведении архитектурного конкурса на лучшее проектное решение Шулявской транспортной развязки к концу недели наберет 10 тысяч голосов.

Об этом Петрощук сказал в комментарии УНИАН.

«Сейчас собрано уже более 5,5 тысяч голосов. Поэтому думаю, что до конца недели она точно наберет 10 тысяч», - отметил он.

Общественный активист подчеркнул, что конкурс необходимо провести для того, чтобы все желающие архитекторы смогли предложить свое решение реконструкции, и выбрать оптимальный вариант развязки. «Есть работа архитектора Виктора Петрука (альтернативный предложенного властями проекта реконструкции Шулявского путепровода — УНИАН), но, возможно, найдется тот, кто предложит еще лучший вариант. К тому же реконструкция таких важных транспортных узлов должно учитывать мнение людей, проживающих рядом. А городская власть должна прислушиваться к общественности и не делать таких немного глупых решений, как, например, снос завода «Большевик» и строительство развязки трилистника советского образца, которые уже не работают в современных городах», - считает он.

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Также Петрощук добавил, что проект архитектора Петрука, в отличие от официального, не предусматривает снос части здания завода «Большевик», занимает меньше места на местности и даже предусматривает создание небольших зеленых зон. «А самое главное, что пропускная способность развязки Петрука гораздо больше, чем у той, что предлагается властью. К тому же она уменьшает нагрузку на прилегающие транспортные узлы», - подчеркнул активист.

Комментируя смету обоих проектов — официального и альтернативного — Петрощук отметил, что реализация официального проекта составляет 811 млн грн, а альтернативного — 760 млн грн. «Но есть один нюанс — проект КГГА учитывает стоимость цеха №5 завода «Большевик» по ценам 2007 года, а на самом деле цена намного выше. И поэтому настоящий смету официального проекта может составить 1,5 млрд грн, поскольку завод «Большевик» не является муниципальной собственностью, а принадлежит государству, и поэтому нужно будет возмещать убытки», - пояснил Петрощук.

Справка УНИАН. Вечером 27 февраля 2017 года в Киеве частично обвалился Шулявский мост. В результате обвала никто не пострадал. Ремонтные бригады оперативно восстановили поврежденную часть путепровода.

18 мая в Киевской горгосадминистрации сообщили, что экспертами определен финальный вариант реконструкции Шулявского путепровода. Объект планировали реконструировать за 12 месяцев, стоимость проекта оценили в 400 млн грн. Предполагалось, что после реконструкции Шулявский путепровод станет современной магистралью с достаточно высокой пропускной возможностью. Однако работы на шляхопроводіторік так и не были начаты.

21 декабря 2017 г. Киевсовет принял программу социально-экономического развития столицы на 2018-2020 годы, которой предусмотрено выделение 10 млн грн на реконструкцию Шулявского путепровода в 2018 году.

18 апреля ц.г. городской голова Виталий Кличко заявил, что власть города планирует начать ремонт Шулявского моста в этом году, ориентировочная стоимость работ составит около 1,5 млрд грн.

Первая очередь реконструкции столичного Шулявского моста начнется в июне.