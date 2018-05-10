Rolls-Royce представил свой первый и самый дорогой в мире внедорожник (видео)

По современной традиции производитель оформил премьеру Rolls-Royce Cullinan в прямом эфире на весь мир и озвучил стоимость в более чем 320 тысяч евро.

Событие, которое столь ожидаемо свершилось и первый кроссовер бренда предстал перед публикой на экранах.

Как и озвучивал ранее производитель, автомобиль нацелен на богатых покупателей, которые смогут оценить всю мощь, роскошь и практичность новой модели Rolls-Royce Cullinan, пишет ТСН.

Для начала стоит отметить, что "алмазный" внедорожник основан на так называемой "Архитектурной алюминиевой платформе" класса люкс, на которой также построен Phantom нового поколения. Автомобиль разработан с нуля и использует компоненты которые должны обеспечить "чрезвычайную жесткость кузова автомобиля для исключительных" лучших в своем классе "функциональных характеристик". Длина Cullinan составляет 5 341 мм, ширина — 2 164 мм, а высота — 1 835 мм. Размер колесной базы соответствует 3 295 мм.

"Система полноприводной трансмиссии, которую мы разработали для Cullinan, была одной из ключевых задач", - объясняет Кэролайн Крисмер, руководитель проекта по проектированию Cullinan.

Так называемая система Krismer укомплектована саморегулирующейся пневматической подвеской - это серьезно доработанная версия уже существующей пневматической подвески компании. Она производит миллионы вычислений каждую секунду, чтобы адаптироваться к дороге. Также установлены большие воздушные стойки с большим объемом воздуха, чтобы смягчить удары внедорожных ландшафтов, а макет подвески переднего моста был полностью переработан. В изначальной версии Cullinan обут в 22-дюймовые колеса.

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В движение шикарный автомобиль приводит 6,75-литровый двигатель biturbo V12 RR, который также был доработан и теперь выдает 850 Нм при 1600 оборотов в минуту. Пиковая мощность агрегата составляет 563 л.с. и направляется на все колеса полноприводной трансмиссией. Трудится мотор в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Максимально внедорожник может разогнаться до 250 км/час. По обещаниям производителя, Cullinan будет потреблять около 15 литров на 100 км.

Автомобиль обеспечивает великолепное сцепление с дорогой не только в городских и дорожных условиях, но и способен преодолевать бездорожье, что показали предварительные тесты в песках и зимних Альпах. Нажатием кнопки «Everywhere» можно активировать специальный внедорожный режим: для езды по гравию, разбитым дорогам, мокрой траве, грязи, снегу или песку. Внедорожник способен преодолевать брод глубиной 540 мм.

Более того, как и обещали в компании Rolls-Royce Cullinan оснащен открывающимся люком The Clasp, а также специальными выдвигающимися из багажного отделения креслами со столиком для отдыха на природе. Крышка багажника имеет электропривод и может открываться с брелока, а объем отделения составит минимум 560 литров и при сложенных креслах заднего ряда - 1930 литров.

Самым удобным местом в автомобиле, естественно, является задний ряд, оснащение которого будет иметь несколько вариаций. Lounge Seat будет наиболее функционален предоставит место для трех пассажиров в традиционном стиле дивана, которое можно электрически складывать в нескольких конфигурациях. Individual Seat будет представлять собой роскошные два отдельных места с массивной центральной консолью со встроенным шкафом для напитков с фирменным виски Rolls-Royce, бокалы под шампанское и холодильник.

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Водительское кресло оснащено отоплением и вентиляцией с множеством возможностей для регулировки. Приборная панель последнего поколения полностью цифровая, а на передней консоли большой сенсорный экран. Информационно-развлекательную систему можно будет регулировать и с заднего ряда при помощи знакового контроллера Spirit of Ecstasy на центральной консоли.

На борту находится ряд систем безопасности и помощи, которые должны сделать Cullinan «самым технологически продвинутым автомобилем своего типа в мире». Стандартное оборудование включает в себя систему ночного видения, систему с четырьмя камерами с панорамным видом, камеру кругового обзора, предупреждение о столкновении, предупреждение о перекрестном движении, выезд на перекресток и предупреждения об изменении полосы движения. В оснащении присутствует Wi-Fi и многое другое. По салону распределено пять USB-портов, которые могут использоваться для зарядки электронных устройств, в то время как мобильные телефоны могут получать заряд на беспроводной панели в передней части машины.

Стартовая цена Cullinan составляет 320 тысяч евро. А в Украине он появится ближе к 2019 году.